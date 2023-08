¡No se rendirá! Génesis Tapia sorprendió a todos al revelar que su matrimonio de siete años con su esposo Kike Martínez había llegado a su fin que próximamente se divorciarían. Sin embargo, su ahora ex pareja se ha pronunciado al respecto y asegura que luchará por recuperar a su familia.

Como se sabe, la ex chica reality anunció el fin de su relación con Martínez y clasificó de “irreparable” su matrimonio. Además, indicó que lucharía sola por sus hijas dejando en claro que no hay vuelta atrás en su separación. Cabe señalar que la futura abogada no ha mencionado los motivos que motivaron el fin de su amor.

Kike Martínez intentará recuperar a su familia

A través de su cuenta de personal de facebook, Enrique Martínez Arévalo, aún esposo de Génesis Tapia compartió un comunicado para referirse a las declaraciones de su esposa y aseguró que todo se trataría de malentendidos.

“ Con referencia al comunicado de mi esposa, tengo que decir que son malos entendidos que buscaremos solucionar por el bien de nuestras hijas en privado ”, se lee en un inicio de la publicación. Además, aprovechó la oportunidad para reafirmar el amor que le tiene a Génesis Tapia e indicar que lucharía por sus seres queridos. “ Yo no soy un personaje público y solo por esta vez, diré que amo a mi esposa y buscaré la manera de no perder a mi familia ”, agregó.

El esposo de Génesis Tapia pidió comprensión al público e indicó que buscará la mejor manera de terminar las cosas, y quiso dejar en claro que por su parte no aceptó ningún acuerdo de divorcio. “ Deseo que puedan entender que estos momentos son difíciles y que se buscará terminar de la mejor manera, yo no he aceptado ningún acuerdo de divorcio por el momento. Es lo único que diré sobre este tema ”, finalizó.

Comunicado de Kike Martínez tras fin de su matrimonio con Génesis Tapia.

TE PUEDE INTERESAR