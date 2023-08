Una ola de separación está terminando con las parejas de ‘Chollywood’ y esta vez le tocó el turno a Génesis Tapia, quien hace algunas horas el fin de sus matrimonio de 7 años con Kike Márquez. Aunque hasta el momento, la ex chica reality no ha revelado los motivos de su ruptura amorosa ha llamado la atención dos de sus recientes publicaciones en redes sociales. ¿Serán una indirecta para su ex?

A través de sus historia de Instagram, la también futura abogada ha lanzado fuertes mensajes que sorprendieron a sus seguidores y que podrían darnos alguna explicación de lo que habría sucedido realmente para que decida terminar su matrimonio. Lo que ha sí ha confirmado Génesis es que no piensa retomar la relación, pues ya iniciaron los trámites de divorcio.

¿Génesis Tapia lanzó indirecta a Kike Márquez?

Luego de anunciar el fin de su matrimonio a través de una comunicado, la exchica reality lanzó dos fuertes mensajes. En el primero escribió una frase reflexiva. “ No eres culpable por el error de los demás ”, se lee en la historia de Instagram y el post está acompañado de una fotografía suya sonriendo.

En la siguiente publicación, Génesis Tapia aprovechó el momento para agradecer las muestras de afecto y la preocupación de sus seguidores. “ A todas las personas que me transmiten su amor en este momento, ya me conocen, soy especialista en recoger mis pedazos y pegarlos. Siempre me tocó estar destruida y levantarme nuevamente. Mañana es otro día, mañana seré más fuerte, mañana podré abrazar a mis hijos sin lágrimas. Siempre hay un motivo para no rendirse y luchar por tus sueños ”, escribió.