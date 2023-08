Génesis Tapia anuncia su divorcio en redes sociales: “Me toca luchar sola por los que amo”

La exbailarina Génesis Tapia confirmó el fin de su matrimonio con el empresario Kike Márquez luego de 7 años de unión. La futura abogada resaltó que su matrimonio está “irremediablemente destruido” y se suman a las recientes parejas cuyas relaciones han finalizado.

A través de su cuenta de Instagram, Génesis publicó un comunicado donde anunciaba el fin de su matrimonio, aunque no quiso revelar los motivos de esta decisión. “ Quiero comunicar que después de 7 años de matrimonio que con el Sr. Segundo Enrique Márquez Arevalo, mi matrimonio, ESTÁ IRREMEDIABLEMENTE DESTRUÍDO ”, se lee en las primeras líneas de su publicación en redes sociales.

“Nos verán juntos porque tenemos dos hijas pequeñas, una de ellas con complicaciones de salud y su ausencia puede afectar su proceso de recuperación. Me toca secarme las lágrimas y luchar por lo que amo SOLA, como siempre lo he venido haciendo, quiero dejar en claro que sentimentalmente me encuentro en un proceso de divorcio. No diré más del tema ”, agregó.

