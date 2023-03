La exmodelo Génesis Tapia arremetió contra la conductora Magaly Medina, quién la criticó en la página “Unlok”, que es similar a la plataforma para adultos “OnlyFans”. Según la “Urraca”, la pellirroja ha tenido que recurrir a vender sus fotos hot para generar ingresos, pues no le estaría yendo nada bien con su carrera como abogada.

Esto enfureció a la exactriz cómica, quien afiló esa lengua y arremetió con todo contra la conductora de “Magaly TV, La Firme”, a quién tildó de cantinflas y le recordó que no acabó su carrera de periodismo.

¿Qué dijo Génesis Tapia sobre Magaly Medina?

“Quiero aclararle que estoy en décimo ciclo, aún no he terminado mi carrera y por eso no puedo ejercerla porque no estoy titulada, sin embargo, aún siendo estudiante… soy becada por promedio ponderado. Además, el hecho que tenga aspiraciones en mi carrera o vaya a ser juez en algún momento, no significa que no me pueda poner un bikini. Acaso, ¿Ponerte un bikini te descalifica de ser una mujer inteligente o usar tus neuronas? Magaly también usa bikini y va a la playa. Ella es la cantinflas, siempre dice que es la protectora de las mujeres, pero es la primera que busca maltratar y minimizar a la mujer”, aclaró en un primer momento en una entrevista con Trome.

“Yo no tengo ‘Onlyfans’, la página que mostró es donde se publica fotos que no están en mis redes, así que, en vez de estar publicando fotos en bikini en Instagram, mejor lo publico en esta página (Unlok) y monetizo. Pensó que iba a encontrar un contenido de índole sexual o pornografía, pero nunca lo van a encontrar porque no me dedico a eso”, agregó.

En esa línea, Génesis Tapia cuestionó a Magaly por no tener una preparación universitaria y disparó: “Es una persona que no tiene carrera universitaria ni que llevó la mitad de la carrera, pero emite opiniones totalmente nescientes en cuanto a Derecho”.

“Se cree la erudita, pero no domina ni la materia penal o civil. ¿Qué peso o trascendencia puede tener sus comentarios absurdos?”, reprochó.