Una guerra de nunca acabar. Génesis Tapia no se calló nada y enfureció con Magaly Medina, quien en la última edición de su programa la criticó fuertemente por representar legalmente a John Kelvin, acusado de agredir a Dalia Durán. Además, la conductora le recordó a la modelo cuando fue víctima de violencia doméstica hace algunos años atrás por parte de exparejas.

En ese sentido, Tapia utilizó su cuenta oficial de Instagram para recordarle a la popular ‘Urraca’ cuando hizo una “campaña” en contra de Melissa Paredes, a quien recordemos le quitaron temporalmente la tenencia de su hija con Rodrigo Cuba por el escándalo mediático, tras su ampay con Anthony Aranda.

“Ahora te indignas porque le quieren quitar la tenencia a una madre. ¿Por qué no te indignaste cuando hiciste una campaña mortal en contra de Melissa Paredes cuando la separaron de su hija? Claro, que la labor de madre es muy distinta a tu rol como esposa, ¿no? Le dices Cantinflas a Gisela pero la verdad es que esos calificativos peyorativos te describen perfectamente”, comenzó escribiendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Génesis Tapia también utilizó sus ‘armas’ y le recordó a la figura de ATV cuando estuvo en prisión por la denuncia que le interpuso Paolo Guerrero.

“Finalmente, quieres descalificar mi defensa mostrando videos de cuando fui víctima de violencia. Tratas de confundir a la opinión pública, diciendo que quiero defender a John Kelvin, cuando no es así. Déjame decir que quien no tiene autoridad moral para hablar sobre leyes, eres tú. Yo fui víctima de violencia, pero tú quebrantaste la norma, por eso estuviste así, ¿no?”, agregó, adjuntado la fotografía de Magaly esposada y siendo llevada al penal de mujeres.

“No subestimes nuestra inteligencia, no te autoproclames defensora de las mujeres, porque no lo eres. Tu labor es prenderte como ave de rapiña de temas que funcionan en cifras de rating, no te importa a quién tengas que pisotear”, finalizó diciendo.

