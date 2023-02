Magaly Medina no se quedó callada y le respondió con todo a Génesis Tapia, quien mediante sus redes sociales explicó por qué ha tomado la defensa de John Kelvin, y aprovechó para mencionar que la conductora es “una de las peores agresoras del espectáculo”.

Al respecto, la popular ‘Urraca’ le recordó a la exchica reality cuando ella fue víctima de agresión por parte de dos exparejas, y que hasta incluso la llevaron a perder un bebé que estaba esperando.

“Yo no entiendo cómo una mujer, que ha sufrido violencia doméstica, que lo ha contado en televisión, cómo su expareja la arrastró por el piso, la humilló, luego otra pareja le hizo perder un bebé... Cómo una mujer así, tiene las entrañas para ponerse de lado de un golpeador”, comenzó diciendo.

Seguidamente, la figura de ATV dejó en claro que ella no contesta en las redes sociales cuando escriben algo de ella, sino en su propio programa de televisión.

“Yo en redes sociales no contesto. Creo que tú, en realidad has querido borrar esa parte de tu pasado, y eso hacen las víctimas de violencia, más aún cuando necesitan terapia para salir de eso. El decir que es abogada, amiga de John Kelvin, seguro le traerá clientes nuevos. No sé si lo hace por una payasada de salir en los diarios, pero me parece una falta de sensibilidad para otra mujer que ha pasado lesiones y violencia (...) A mi las cosas que ponen en redes sociales me importan dos pepinos”, finalizó.

