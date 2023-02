Fuerte y claro. Génesis Tapia no se quedó callada y decidió responderle con todo a Magaly Medina, quien recientemente señaló que la exchica reality carecía de empatía con Dalia Durán al defender a un agresor como John Kelvin.

“Debes aprender a entender la realidad y no lo que te da la gana. Yo no defiendo a John Kelvin, en un noticiero lo expliqué, lo que yo defiendo es el debido proceso, que por cierto no conoces”, comenzó diciendo la modelo mediante su cuenta oficial de Instagram.

“Tienes razón cuando dices que fue una víctima de agresión en todos los sentidos. ¿Buscas desprestigiarme con ello? Personas como tú, están acostumbradas a recurrir a lo más bajo para hacer valer su supuesta verdad”, agregó.

En ese sentido, la modelo le increpó a la popular ‘Urraca’ por haber puesto en tela de juicio sus estudios en Derecho, y aprovechó para recordarle a la figura de ATV que nunca terminó su carrera de periodismo

“Te quieres hacer la defensora de mujeres, cuando todos sabemos que tu forma de agredir verbalmente a muchas féminas del espectáculo. Te han colocado como una de las peores agresoras del espectáculo”, expresó en sus historias.

“Te equivocas cuando dices que falté a algún curso de la universidad. Quien faltó a una carrera universitaria, fuiste tú. No eres periodista, ni abogada, pero te crees con autoridad de hablar sobre la norma. Qué se puede esperar de alguien que usa el término demanda en materia penal. Tienes a muchos títeres que dicen lo que quieres escuchar, yo siempre estaré del lado de la justicia”, finalizó.

