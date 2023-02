Magaly Medina no dudó en arremeter contra Génesis Tapia, quien defendió a capa y espada a John Kelvin y hasta aseguró que ahora lleva su defensa, luego que fue puesto tras las rejas por nueve meses por el delito de violencia familiar contra Dalia Duran.

“Me parece pésimo viniendo de una mujer que soporte o avale que un hombre sea golpeador, tal como la justicia así lo dictaminó, por eso es que estamos cómo estamos en este país”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ señaló que la exchica reality estaría primando su amistad con el cumbiambero, y no estaría viendo el gran daño que le hizo el cantante a su aún esposa y madre de sus hijos.

“S e olvidó de ir a los cursos de Deontología que dictan en la carrera de Derecho, más bien ella que siendo mujer le falte empatía, le gana su amistad con John Kelvin , pero uno cuando es amigo de alguien está para decirle la verdad y no seguirle la corriente en todo”, agregó para Trome.

Recordemos que Génesis Tapia recientemente comentó que le parecía un ‘exceso’ que hayan enviado a prisión preventiva a John Kelvin

“No estoy a favor de John ni que se le exima de los cargos que realmente ha cometido. Siempre voy a estar en defensa del debido proceso, pero no estoy de acuerdo que le hayan dado nueve meses de prisión preventiva (...) Pienso que se deben escuchar las dos partes y no se debe parcializar con nadie. He sentido que la fiscal y magistrada se han parcializado con Dalia”, expresó hace algunos días atrás.

TE PUEDE INTERESAR