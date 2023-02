Génesis Tapia no se calló nada y señaló que le parece “un exceso” que la jueza Fiorella Linares, haya mandado nueve meses a prisión a John Kelvin, luego que Dalia Durán lo denunciara por violencia familiar. Asimismo, comentó que actualmente viene asesorando legalmente al cantante.

“No estoy a favor de John ni que se le exima de los cargos que realmente ha cometido, pero no estoy de acuerdo que le hayan dado nueve meses de prisión preventiva. Pienso que se ha vulnerado el debido proceso”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la exchica reality confesó que el cumbiambero no tenía conocimiento de las medidas de protección a favor de la madre de sus hijos, hasta que se acercó a la comisaría luego de emitida la denuncia de la modelo cubana.

“En la comisaria es donde firmó la recepción de las medidas, se entera que no se podía acercar a Dalia. Pienso que se deben escuchar las dos partes y no se debe parcializar con nadie. He sentido que la fiscal y magistrada se han parcializado con Dalia”, agregó Génesis para Trome.

“Me parece un exceso total porque para pedir prisión preventiva tiene que existir tres elementos graves y fundados (...) Sin embargo, John tiene arraigo familia, laboral y domiciliario, entonces, ahí nomás no hay uno de los elementos de peligro de fuga. No tenían los elementos para dar prisión efectiva. Lo correcto es que salga de prisión, esto es una justicia mediática que no es justicia. Es una prisión mediática y parcialización que se aleja de lo que es justicia”, finalizó.

