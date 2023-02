Andrea San Martín sorprendió a propios y extraños al conversar en exclusiva con Samuel Suárez, creador del portal web de espectáculos “Instarándula”, quien no dudó en preguntarle sobre el fin de su romance con Sebastián Lizarzaburu.

Y es que en dicha larga conversación con el periodista, la exchica reality señaló que “siempre sentirá amor ” por el popular ‘Hombre roca’, quien recientemente salió en sus redes sociales a respaldar a la modelo, luego de emitirse unas imágenes donde se le ve ‘chapando’ con un integrante de la producción de “Esto es Guerra”.

“Me dio gusto, me chocó en el corazoncito, me pareció lindo, le escribí y le dije gracias. No me lo esperé, estaba en la fiesta y de pronto subieron contenido... Primero dije: ¿por qué está hablando de mi? pero luego vi bien y me pareció súper chévere, porque tener su respaldo dice mucho, confía y sabe quién soy yo. Al margen que nuestra relación haya terminado, que confíe en mi como madre y que en mis tiempos libres tengo todo el derecho de hacer mis cosas”, comenzó diciendo Andrea.

Por otra parte, la modelo ‘ojiverde’ causó bastante sorpresa en los usuarios al confesar sus actuales sentimientos hacia el padre de su primera hija, con quien descartó volver a retomar su relación sentimental en algún momento.

“Tenemos nuestras diferencias, nos mandamos a volar, pero yo no soy de esas mujeres que si se meten con mis hijas me quedo callada, no tendría por qué hacerlo (...) Yo lo amo y lo voy a amar siempre, p orque mi amor ya no es un amor de pareja, pero le tengo un aprecio hermoso, lo quiero matar por ratos, pero el sentimiento entre los dos es mutuo, pero como pareja no va. Hicimos lo mejor que pudimos y ya”, finalizó diciendo.

