¡No falta nada! La actriz Daniela Camaiora está disfrutando de sus últimos días de embarazo, ya que su hija Ania está a punto de nacer. Por eso, la popular ‘Margarita’ compartió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales para dar a conocer lo ilusionada que está.

Vía Instagram, la recordada integrante del elenco de la serie “Al fondo hay sitio” compartió una divertida anécdota que vivió junto a su esposo Ricardo.

“Hace un par de días me dolió pararme más que de costumbre y solté un quejido. Al instante, Ricardo tiró el celular y gritó: ¿¡YA VAS A PARIR!?!?!? ¡EL MALETÍN!!! Jaja me dio risa. Le dije que no, pero la verdad es que ya estoy más que lista, y Ania también”, escribió la actriz peruana.

Además, Daniela expresó lo agradecida que está con su actual pareja, ya que él está muy entusiasmado por convertirse en padre por primera vez. “Si él pudiera darla a luz sería maravilloso, yo no sé que espera la ciencia para ponerle útero a los maridos”, mencionó la joven artista.

Por último, Daniela, quien está en la semana 38 de embarazo, explicó que ya no falta nada para tener a su hija en brazos y agradeció las muestras de apoyo de todos sus seguidores. “Estamos en las últimas, esperando que llegue el momento, ya no sé en qué posición ponerme para que no me duela alguna parte del cuerpo”.

La fecha posible de su parto es el 19 de julio, aunque Camaiora proyecta que ya tendrá en brazos a su bebé en la primera semana de julio, mientras que su esposo estima que será el 10 de este mes.

