El regreso de Gino Assereto a “Esto Es Guerra” causó polémica en todas las redes sociales. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la reacción que tuvo la conductora Jazmín Pinedo cuando el modelo fue presentado por la producción del reality.

“Estaba nervioso porque no sabía cómo iba a reaccionar (...) Feliz de haber regresado, ya me hacía falta”, comentó el ‘Tiburón’ tras su presentación. Asimismo, no pudo evitar ser consultado sobre la relación que mantendría con la ‘chinita’.

“Yo siempre estuve bien con ella, nunca dejamos de estarlo, es la mamá de mi hija. Todo bien, creo que ya estoy acostumbrado que se especulen cosas que no son ciertas porque es lo que más vende, pero todo está bien”, aseguró.

No obstante, el detalle que llamó la atención del público televidente fue que tras su presentación, Gino solo habría saludado a Gian Piero Díaz, omitiendo totalmente a Jazmín Pinedo. ¿Cuál habría sido el motivo?

Por su parte, la exvengadora no quiso dar muchos detalles sobre la llegada del padre de su hija al programa, sin embargo, le deseó lo mejor. “Ahorita es una situación difícil para todos y no está mal que (Gino) esté con sus compañeros, tener un trabajo. Nuestra relación sigue exactamente igual, lo hemos hecho muchas veces (trabajar juntos) y espero que sigamos teniendo trabajo muchos años más”, finalizó.

Gino Assereto sobre Jazmín Pinedo

