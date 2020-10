El integrante de ‘Esto es guerra’, Jota Benz fue visto en el camerino de Angie Arizaga lo que encendió los rumores de nuevos coqueteos entre la pareja, la que mantuvo cierto acercamiento a comienzos de este año pero la pandemia por el nuevo coronavirus los separó.

Durante el último programa del reality se reveló que Jota Benz visita el camerino de Angie cada vez que puede. Así lo expuso el conductor del espacio juvenil, Gian Piero Díaz. Ante las insinuaciones de posibles coqueteos, a Jota no le quedó más que explicar qué pasó.

“Yo escuché ‘todos al set’ y me metí al camerino y grité: ‘Chicos todos al set’ y justo vi que Angie se seguía arreglando y le dije: ‘Oye ya vamos a empezar y me fui’. Entonces, en realidad eso fue lo que pasó”, señaló Jota Benz para América Espectáculos.

Sin embargo, Gian Piero Díaz fue más claro y no solo contó que Angie y Jota ahora comparten camerino sino que también que la pareja habría “retomado sus saliditas”.

“A mí me han pasado una información privilegiada. Me acaban de decir que la pobre Paloma (Fiuza) la han desalojado del camerino de Angie… A mí literalmente me lo ha contado un pajarito y me ha dicho que ustedes han retomado sus saliditas. Y que de tanta insistencia, casi por cargoso Angie volverá a salir con Jota Benz”, señaló Gian Piero Díaz.