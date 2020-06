La integrante de “Esto es Guerra”, Karen Dejo, no dudó en pronunciarse frente a las innumerables críticas que han llovido desde el regreso del reality a la televisión pese al estado de emergencia en el país a causa de la propagación del coronavirus.

Por su parte, la modelo salió en defensa del programa, ya que ahora tiene un sentido netamente social en tiempos de crisis sanitaria.

“Ante esta situación debemos ser solidarios y el programa no es la excepción. Yo no entiendo las críticas porque solo es contra ‘Esto es guerra’, cuando los demás canales tienen sus programas al aire y no pasa nada. Nosotros seguimos trabajando de manera silenciosa y aportando a los que necesitan”, manifestó.

Asimismo Karen Dejo aseguró que 'Esto es guerra' está cumpliendo con las normas de seguridad para evitar el contagio del virus y tienen los equipos de protección necesarios para continuar al aire.

“Estamos bien, cumpliendo las normas y cuidándonos para poder trabajar, ayudar y competir por una asociación o una casa hogar que lo necesite. Seguiremos con el entretenimiento para que la gente se distraiga”, sostuvo.

