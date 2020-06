La actriz Natalia Salas por fin despejó las dudas de por qué no regresó a la conducción de “América Hoy”, junto a Ethel Pozo y Rezo Schuller y que se emite por las pantallas de América TV.

Salas fue bastante clara: no había dinero para pagarle:

“Con el tema de la pandemia no se podía tener a todo el equipo completo. Entonces nos dijeron que no nos podían seguir pagando. Es una situación incierta, pero yo ya no creo que vuelva, porque el programa tiene otro corte y mi personalidad no encaja por ahora”, dijo en entrevista a Correo.

Además, confesó que la cuarentena la entristece debido a que no puede actuar y crear. A eso se suma que despidieron a su novio, con quien convive, por lo que tuvieron que empezar a vender carne y vinos.

- ¿Qué han hecho para generar ingresos en estos meses?

Mi novio es ingeniero agrícola y cuando lo despidieron, para indemnizarlo, sus jefes le dijeron que se lleve una congeladora grande. Al inicio no sabíamos qué hacer con eso, pero después le dije: “oye, ¿si vendemos carne?”. Compramos en cantidad, la envasamos y la vendimos a nuestros amigos. Luego, realizamos lo mismo con el aceite de oliva. Ahora, nos hemos puesto a vender vinos. Estamos generando ingresos de algo que ni siquiera teníamos planeado. No le tenemos asco al trabajo.

