La conductora de “El show después del show”, Natalia Salas, no tuvo reparos en comentar sobre uno de los temas más sonados en las últimas semanas en nuestra farándula limeña: las infidelidades.

La también actriz comentó que nunca ha sido infiel y que está completamente en contra de todas las personas que engañan a sus parejas.

“Detesto a los infieles. Yo jamás he sacado los pies del plato. Si mi novio me deja de gustar, le aclaro: ‘Sabes, choche, ya no la hago contigo’”, expresó.

Natalia también se animó a confesar qué haría si fuera el caso que a una amiga le toque un ‘sacavueltero’.

“Lo grabo desde mi celular, lo encaro, le digo a la muchacha que tiene pareja y llamo a la engañada. Si vas a ‘matar’, de frente a la yugular”, confirmó.

La ex participante de “El dúo perfecto” contó una anécdota amorosa que vivió dentro de una relación tóxica.

“Tenía 18 años y estaba con alguien que era la reencarnación del amor y la paz. Iba a trabajar en una serie y me advirtió: ‘No quiero que mi enamorada salga en televisión’, le contesté: ‘Tu novia no va a salir, pero tu ex sí’ y terminamos”, aseguró.