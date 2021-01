Ojo Show







“Esto es guerra”: Mario Hart regresa al reality y enfrenta a Yaco Eskenazi por ‘quemar’ su auto años atrás │VIDEO “Después de esa final que perdimos los “Leones”, Mario se fue y a mí me sacaron casi de la sala de operaciones y tuve que volver el lunes a ser el capitán de los “Leones”, le dijo Yaco Eskenazi a Mario Hart. “Agradezco que el día de hoy no me hayan recibido con nada de fuego”, respondió el cantante, quien hizo su regreso a los realities.