Melissa Loza regresó a “Esto es Guerra” luego de varios meses de haber estado alejada de la televisión, tras haberse convertido en madre luego de casi 18 años. Y es que recordemos que hace algún tiempo la modelo confirmó que su etapa en los reality “ya estaba cerrada”.

“Siempre dije, la verdad no les voy a mentir, sí estuve explorando el tema de conducción, me gusta mucho, no tenía planificado entrar, pero conversando con Peter, me contaron la idea tan espectacular que tenían para este año, en esta nueva temporada y mi esencia regresó mira mi piel de gallina. Agárrense que yo vengo a competir a ganar”, dijo la ‘Diosa’ para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Por otra parte, agradeció a su pareja Juan Diego Álvarez Noval y a su primera hija, Flavia, por ayudarla a cuidar a su pequeña Ericka, de casi un año de edad, en su retorno al reality de competencia.

“Estamos muy bien, todo tranquilo, súper organizados, sino no hubiera podido estar con ustedes. Feliz por la decisión porque me reencuentro con mi público, y volví renovada”, expresó muy emocionada.

