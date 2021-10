La integrante del reality ‘Esto es guerra’, Paloma Fiuza se quebró en pleno programa en vivo porque no puedo competir al 100% debido a una lesión que tiene en el tobillo. Pese a estar en tratamiento aún no se recupera.

Lamentó que alguno de sus fanáticos le reclamen porque ahora compite menos, pero explicó que por el momento no puedo hacerlo hasta que se recupere totalmente.

“Para mí es algo bien difícil porque no me gusta estar lesionada, paso bastante tiempo sentada y a la vez cuando compito creo que estoy muy lenta. Tengo una lesión en el tobillo, no he doblado el tobillo, pero se inflamó, lo tengo demasiado hinchado. Estoy en terapia para toda la gente que está reclamando”, dijo Paloma Fiuza con voz entre cortada.

De inmediato, Johanna San Miguel le preguntó: “¿Quién está reclamando que no compites?”. A lo que Paloma respondió: “Los fans”, dijo entristecida. Mientras Gian Piero Díaz explicó a todos seguidores del programa que el objetivo de Paloma es recuperarse al 100% para enfrentarse al equipo de Puerto Rico.

Pese a estar lesionada, la guerrera brasileña clasificó para integrar el equipo que se enfrentará a EEG Puerto Rico. Ella hizo el mejor tiempo en un circuito extremo. Entre las mujeres elegidas también está Melissa Loza y Azul Granton.

Paloma Fiuza se quiebra en EEG

