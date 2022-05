EEG: ¿Patricio Parodi confiesa que sus compañeros se 'pichicatean'? [VIDEO]

Patricio Parodi estuvo como invitado en El Reventonazo de la Chola Chabuca, donde entre bromas aseguró que el único chico de buen cuerpo y sin pichicata de Esto Es Guerra es él.

"¿Para ti quién tiene el mejor cuerpo?", fue la pregunta que le formuló la Chola Chabuca a lo que el popular 'Pato' de Esto Es Guerra dijo que "Con ayudín o sin ayudín. sin ayudín quedó yo no más".

Esta respuesta asombró a Ernesto Pimentel quien repreguntó: "¿Eso quiere decir que todos usan 'pichicata'?", a lo que entre risas, Parodi de Esto Es Guerra aclaró que "no mentira, nadie usa esas cosas porque para cada competencia te hacen un examen, si te encuentran te botan".

Otras de las cosas que Patricio comentó es su incomodidad tras ser vinculado con cada chica que lo vean. "Me fastidia que me vinculen con varias chicas cuando he tenido varias amigas, son amigas de la infancia, nada más", comentó el participante de Esto Es Guerra.

"¿Le hiciste daño a Sheyla Rojas con los ampays que?... Creo que si, lo que paso fue inmadurez mía. Ahora estamos en un episodio muy bonito, es un tema que quiero mantener al margen, no quiero exponerlo porque puede afectarla. Ella sabe que mis sentimientos son sinceros, los errores quedan en el pasado, uno no es perfecto pero no es justificación", agregó el capitán de Los Leones de Esto Es Guerra.

MIRA ESTO

