La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens arremetió contra la salsera Yahaira Plasencia por ausentarse por dos días del reality ‘Esto es guerra’.

Estas declaraciones se dieron antes de que Rebeca Escribens presentara la nota donde la intérprete de ‘U La La’ explicara las razones de sus faltas al programa de competencia.

“En realidad lo que más me preocupa a mí es que no cumpla su contrato. A mí eso es lo que más me enerva porque claro ya empezó a faltar. El día lunes no le dio la gana de ir a ‘Esto es guerra’ y esta es su sanción y el viernes también”, señaló bastante seria Rebeca Escribens.

ZONA POPULAR | Rebeca Escribens arremete contra Yahaira Plasencia

Sin embargo, todo se trataba de una broma. Fiel a su estilo la conductora de América Espectáculos señaló al final de la nota que Yahaira Plasencia podía faltar cuando quiera.

Mientras que la cantante explicó que se ausentó por dos días del programa debido a una infección leve a los riñones, pero que todo está controlado porque está medicada.

“Muchos me preguntaron lo mismo, pensaron que entré a cantar y chau, pero sí me quedo en la temporada de verano con mis amigos de ‘Esto es guerra’… Estuve mal de los riñones, ese día que estuve con bikini blanco me afectó estar parada tanto tiempo con tacones, me jugó una mala pasada. Tengo una leve infección, pero estoy con medicamentos”, aclaró la guerrera.

