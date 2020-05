La conductora de espectáculos de “América Noticias”, Rebeca Escribens, se mostró emocionada del regreso de “Esto Es Guerra” (EEG) por la televisión, luego de 70 días de esperan por la propagación del coronavirus o Covid-19.

Desde su programa, Rebeca Escribens dijo que “Esto Es Guerra” vuelve para entretener a las familias y es que en tiempos de coronavirus muchos viven con estrés y angustiados.

“Ya saben, este lunes está por volver para que te entretengas un ratito, para que te distraigas, lo que necesitamos todos, todos por estos tiempos”, acotó Rebeca Escribens.

Asimismo, Rebeca Escribens aseguró que el nuevo Esto Es Guerra será muchísimo mejor. “Además, conociendo a Peter Fajardo estoy segura que Esto Es Guerra no será lo mismo que antes, será muchísimo mejor (...) Lo que me sí me pregunto es si estarán los mismos participantes”.

