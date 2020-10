La popular rulitos Janet Barboza estuvo en “América Hoy” y opinó sobre el posible interés de Jefferson Farfán sobre Jossmery Toledo , quien ha negado conocerlo y que tampoco existiría interés alguno por alguna de las partes.

Janet Barboza, al igual que Jossmery Toledo opinó sobre las piernas de Jefferson Farfán y no desaprovechó para enviarle un piropo.

“Ustedes saben que estoy con novio, pero las piernas del hombre que viene son fabulosas. Jossmery Toledo y Jefferson Farfán parece que estarían en romances”, dijo Janet Barboza frente a cámaras.

Piropo

“No, tú sabes que soy sincera y si no conociera, lo diría. Se malinterpretó mi risa”, dijo Jossmery Toledo en “Amor y Fuego”, sin embargo luego se lanzó y le envió un piropo a Jefferson Farfán.

“Cuando me preguntó, pensé y lo estuve analizando. Para mí, Jefferson Farfán tiene buenas piernas y Advíncula tiene buen porte”, agregó Jossmery Toledo.

La expolicía dijo que no puede decir más sobre Jefferson Farfán porque no lo conoce en vivo y en directo. “Es distinto verlo en persona que ver en foto, es que eso me pasó con Jean que pensé que era chatito y no lo es. Yo ya cerré con los futbolistas”.

Janet Barboza habla de Jossmery Toledo y Jefferson Farfán, pero no le da el crédito a Peluchin -OJO

