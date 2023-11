Shirley Cherres abre un nuevo capítulo en su vida y confiesa a OJO que tiene nueva pareja. Se ilusiona y sueña en formar algo más estable, ya que en su vida tuvo tres anillos de compromiso, pero todo se derrumbó por la infidelidad. Además, pide no involucrarla con el esposo de Magaly Medina y anhela llegar al Congreso.

- ¿Por qué no estás hablando con la prensa?

Es que malinterpretaron muchas de mis declaraciones y estaba fastidiada, porque me querían hacer pelear con Magaly (Medina). A ella le tengo mucho respeto y agradecida con ellos, no me gusta llevarme mal con nadie y evito los enfrentamientos.

- ¿Todo fue ocasionado por lo que dijiste que su esposo te invitó a salir?

No quiero que me sigan vinculando con el señor (Alfredo) Zambrano, porque eso fue en el 2008 o 2010, donde nadie lo conocía y tampoco era esposo de Magaly. Ahora les deseo muchas felicidades, lo mejor para ellos, pero a mí no me gusta que me vinculen, porque la realidad es que nunca pasó nada y solo crucé palabras, me invitó salir y le dije que no y quedó ahí. Que no se armen historias que no hay.

- Dijeron que inventabas amores imaginarios, ¿lo de Alan García, el ‘Puma’ Carranza y Nicola Porcella fueron ciertos?

Todo lo que ha salido de mis labios es totalmente cierto. Yo siempre voy a poner la firma, porque no soy una principiante para disparar y hacerse conocida. Yo facturo desde los 17 años, soy una persona soltera y puedo salir con cualquiera. Cuando salí con el expresidente, hay que investigar en qué situación se encontraba el señor en ese momento. Yo no voy a dar detalles por respeto a la familia y todo lo vivido se queda para mí. Fue un hermoso año y especial.

- ¿Y ahora nadie te robó el corazón?

Yo estoy soltera porque no estoy casada, ojo, pero actualmente sí estoy saliendo con alguien. No es conocido, ni de la farándula, es un empresario y recién llevamos un mes.

- Siempre dices que te gustan menores, debo suponer que es menor que tú...

Sí, pero es el más mayor de todos, nos llevamos como ocho años. Particularmente me atraen mucho de 21 a 24 años, porque soy una mujer de alma joven, divertida y eso enamora a las personas. Soy muy hiperactiva y no puedo estar en un solo lugar. A mí me encanta el colágeno. Además que las personas con las que me iba a casar son mayores y me pusieron el cuernazo.

- ¿No se pone celoso con tantos nombres que te involucran?

Sabe con quién está, aparte siempre respeté mis relaciones, no hay alguien que salga que diga que fui infiel. Jamás. No te voy a negar que tuve algunas salidas informales, pero en esta oportunidad sí me estoy dando la oportunidad de que dure. El tema es el trabajo y el tiempo. Acá en Piura estoy con él, pero ya se regresa porque ambos tenemos que seguir trabajando.

- ¿Quieres sentar cabeza y formar una familia?

Me comprometí tres veces. Lo que pasa es que mis relaciones con la gente que no es de la farándula las cuido muchísimo, pero las tres me engañaron. A pesar de ello, obviamente tengo ganas de casarme algún día. ¿Y si quiero tener un hijo?, sí, lo voy a tener, porque tengo los óvulos congelados desde los 25 años y demoré porque tuve mucha fe de casarme con esas personas.

- Eres consciente que al estar con un empresario te pueden decir que estás con él por dinero.

Yo no busco a nadie que me mantenga. Nunca saldrá un hombre que se jacte, que diga que me dio plata para comprarme algo. Por ejemplo, a pesar que tuve tres anillos de compromiso, una de mis parejas, Ruggero Poblete, que fue al único que amé, me quiso regalar un Lamborghini y un departamento en Camacho, para perdonarle la infidelidad, pero nunca lo acepté y eso lo hizo diez días antes de casarnos. Ya teníamos los partes enviados, todo contratado, mi vestido de novia que me costó 7500 dólares, el cuál lo terminé rompiendo. Yo me amo y nadie me va a conquistar con dinero.

- Tras sufrir mucho, ¿nadie te propuso tener una relación abierta?

No, conmigo no van esas cosas. Mis padres tienen 42 años de casados, mis abuelitos con 60 años de matrimonio, mis hermanas con familias constituidas, así que no va conmigo. Yo estoy o no estoy.

- Tú primer novio fue un alcalde, ¿no te engatusó para meterte en política?

Siempre me lo piden, porque hago obras sociales desde que estuve con él. Me gustaría estar en el Congreso. Hacer leyes para la mujer, yo que sufrí maltrato físico y psicológico, para que al final solo le den trabajos comunales, eso es lo más injusto que hay. No hay leyes que nos protejan.