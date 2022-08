La hija no reconocida de Tommy Portugal, sorprendió al Perú, al revelar que su papá no le quiere dar su apellido y tampoco quizo apoyarla con su carrera musical, prefiriendo apoyar a Estrella Torres.

La joven María Fernanda Veliz, declaró que su papá no quería ni compartir los videos de su hija, demostrando cero apoyo por su lado, pero quien sí mostró apoyo, fue Estrella Torres, quien actualmente ya no es la novia de Tommy Portugal.

“Me encantó, lo máximo Mafer así se me cerraron muchas puertas, eso quiere decir una cosa y que vas a ser grande”, fue uno de los comentarios que le hizo Estrella Torres, quien además sí compartía los videos de la hija de Tommy Portugal, quien ahora ya no quiere pelear más por el apellido que le pertenece por derecho.

