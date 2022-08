Una vez más la hija de Tommy Portugal estuvo en el programa de Magaly Medina, asegurando que no quiere el apellido de su padre, porque ya se cansó de rogarle y además delató a la producción de Gisela que quiso aprovechar lo mediático del caso.

La hija de Tommy Portugal reveló que luego de la entrevista que le hicieron en Magaly Medina, se contactó con ella para que sea parte de su programa, pero ella rechazó por un motivo: “Yo hice el casting, pero no pasé el filtro y me sorprendió mucho que me llamen hoy para participar y dije no porque mi intención no es colgarme”.

‘La gran estrella’ no fue el único programa de Gisela que quiso tener “el drama” de la hija de Tommy Portugal, ya que la producción de ‘América Hoy’ también la contactó y María Fernando reveló un poco más de por qué la querían: “Me dijeron para hacer una reconciliación, pero yo les dije que si hay tiene que ser en cuatro paredes”.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly se burla del ‘Chorri’ por decir que sus infidelidades fueron “una señal de Dios”

VIDEO RECOMENDADO