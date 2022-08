En el preciso momento. Tommy Portugal está en el ojo de la tormenta luego que su hija no reconocida, revele los desplantes de los que fue víctima por culpa de su padre, quien no le dio ni el apellido según comentó María Fernanda Veliz.

Durante la entrevista que le hacía Magaly Medina a María Fernanda Veliz, se enlazó vía telefónica Tommy Portugal, quien intentó desmentir todo lo contado por su hija, asegurando que él sí intentó conseguirle proyectos con otras cantantes, pero su hija no quiso aceptarlos.

“Aprendí que yo ya no le tengo que rogar, si a él no le nació, yo no tengo por qué rogarle”, fue este el motivo por el que María Fernanda ya no quiere tener el apellido de su papá.

En medio de la discusión, el cantante tuvo que revelar que está esperando un hijo con su actual pareja, Dayana Córdoba. Mafer quedó en shock y solo le deseó que con el bebé que viene, Tommy sí desee establecer el vínculo que debió tener con ella.

