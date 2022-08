No le perdona una. La ‘urraca’ se burló con cada minuto de la entrevista que le hicieron al Chorri Palacios en el programa online de Cindy Marino, donde Roberto decidió intentar disculparse poniendo excusas que, para Magaly Medina, serían ridículas.

El ‘Chorri’ afirmó que sus infidelidades las sintió como señales de Dios para que su familia esté más cerca y solucionen sus problemas: “Diosito le mandó esas señales en forma de mujer, y dos señales más cercanas y una de las señales las mandó en un hotel”, arremetió en contra del goleador peruano.

Otra de las excusas que usó el futbolista, fue asegurar que sus infidelidades no contuvieron amor y ese sería el motivo por el que lo perdonaron: “Caí en la tentación, pero no hay más, eso comprendió y por eso estamos en terapia”, logrando que Magaly repita que sea como sea, es una falta de respeto: “Tener sexo con una persona que no es tu pareja oficial, es falta de respeto, yo no entiendo estas excusas”.

