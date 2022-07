¿A la tercera es la vencida? Luego del primer ampay con una anfitriona chiclayana, el ‘Chorri’ Palacios fue perdonado, pero en menos de un mes y esta vez cerca de casa, el exgoleador volvió a sacar los pies del plato, pero parece que la tiene más difícil.

Según el ‘Chorri’, todo ya fue conversado con su esposa: “Yo no me escondo, yo asumí mi error, yo hablé con mi esposa, mis hijos y es lo importante, lo otro, las redes que se encargan de hacer daño no importa”.

El programa ‘Magaly TV’ además cuestionó las respuestas del ‘Chorri’ por recién preocuparse por su familia: “no quiero darle más qué hablar a personas que están saliendo a hablar del tema, porque perjudica más a mi familia”.

Finalmente, el ‘Chorri’ afirmó estar arrepentido por lo que hizo, pero Magaly no le cree nada: “yo no creo que su arrepentimiento sea cierto, es por cumplir, de la boca para afuera”, además la ‘urraca’ decidió apostar a que el exfutbolista, será ampayado otra vez.

Esposo de Maju Mantilla consiguió medalla de bronce en los juegos Bolivarianos

