La cantante Rudy Palomino fue una de las sentenciadas en “El Artista del Año” y una de las personas que lo hizo fue Estrella Torres, pese a que la primera confió en ella durante el versus con Yahaira Plasencia.

A través de Instagram, Estrella Torres se mostró muy apenada por haber tomado esta decisión y compartió su sentir en su cuenta de Instagram, donde le pidió perdón.

“Les seré sincera amigos , esta gala no me hizo muy feliz que digamos a pesar que gane el versus y tuve una buena puntuación, siento que no tome una buena decisión al sentenciar a Rubí y la cual en el momento creí que era lo correcto ya que es una competencia y por estrategia debemos saber que hacer”, escribió Estrella Torres.

Seguidamente añadió: “Para mi Rubí es una gran cantante que admiro mucho y no me gustaría mas adelante tener que enfrentarme con ella …En este momento me ganan mis sentimientos de compañera y me siento muy apenada ya que ella fue la única que confió en mi en el versus y creo que la fregué”.

En ese sentido, Estrella Torres pidió al público entender la competencia y le reiteró su admiración a Rudy Palomino.

“Pero como les digo esto también es una competencia y yo he venido a ganar porque se lo prometí a mi papito que está en el cielo y a mi familia . Espero me sepan entender tanto Rubí como su público. Vuelvo a reiterar mi admiración y respeto por Rubí. Tendré que apechugar las críticas 😔 lo siento @elgranshowperu”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Laura Borlini presenta a su nueva pareja y hacen divertido Tik Tok

TE PUEDE INTERESAR