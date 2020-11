Estrella Torres estuvo de invitada en el programa “Mujeres al Mando” y nadie imagino las declaraciones que daría sobre Christian Domínguez.

Ante las insistentes preguntas del panel del programa, la cumbiambera revelo cómo es Christian como jefe: “Como jefe es buena gente , es recto, como amigo solo puedo decirte que me quedo con Isabel”, dejando en shock a todas las conductoras.

Asimismo, la pareja de Tommy Portugal opino también sobre la nueva relación del ex de Chabelita: “Es la vida de él, no es que esté de acuerdo, al final es su felicidad pero yo quiero a Isabel y ella lo sabe y hasta ahí nada más. No puedo ser amiga de más personas”, finalizó.

Estrella Torres se manda con todo contra Christian Domínguez

