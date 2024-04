Ethel Pozo arremete contra Natalie Vértiz: “Mañana la aclaro, porque ella no conoce mi casa”

Ethel Pozo respondió indignada a Natalie Vertiz, luego que afirmara que la conductora de ‘América Hoy’ tiene una casa tan grande como la de Jefferson Farfán y el dinero suficiente para comprar pases rápidos en Disney World.

La modelo cuestionó que Ethel se sorprendiera por la mansión del exfutbolista, a que según contó, tiene una propiedad en Surco del mismo tamaño o hasta más grande.“Oye bien graciosa Ethel, cómo se sorprende con la casa de La Foca, cuando su casa es del mismo tamaño, creo”, comentó Natalie.

Como se sabe, ambas conductoras de América Televisión son vecinas del mismo distrito y se habrían visitado en múltiples ocasiones debido a la relación laboral de siete años entre Yaco Eskenazi y Pozo.

Pero eso no fue todo lo que dijo, Natalie Vertiz también opinó sobre los comentarios que hizo Pozo acerca del “fast pass” (pase rápido), del cual se rumoraba que Natalie y Yaco no habían adquirido durante su reciente viaje a Disney World con sus hijos y su niñera.

“He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces no?. Qué chistosa, mi amiga Ethel”, agregó.

Ante la contundente respuesta de la exmiss Perú, la hija de Gisela Valcárcel respondió a un tuit del influencer Ric La Torre, quien difundió las declaraciones de Natalie Vértiz en ‘Estás en Todas’.

“¡Lo ví! Increíble, mañana le respondo en el programa, Ric, pero reitero mi posición. Para mi, hay falta de empatía al decir públicamente que te gastas $575 en “fast past” de Disney, cuando hay mucha gente que realmente sufre para llegar a fin de mes con un sueldo mínimo. Es todo lo que dije y se picó al parecer por sus palabras”, escribió Ethel.

Inmediatamente, la compañera de Brunella Horna respondió a un usuario de la red social que aseguró que la misma gente de su círculo social la “desenmascara”.

“Mañana la aclaro, porque ella no conoce mi casa. Pero si es una pena que lo diga y la gente le crea. Entiendo tus palabras porque cualquiera que la escucha, claro parece que ella conociera mi casa y que yo hubiera ido a Disney igual que ella! Totalmente falso. Justamente porque la conozco, no voy a permitir que mienta así”, aseguró.

También contestó a otro cibernauta que la llamó “fingida”. “¿Quieres que diga que es normal irse a Disney y pagar fast past? Creo que no te has tomado el tiempo de revisar de que se habló y que le molestó. Empatía por favor con las personas que realmente viven con el diario y haciendo magia para llegar a fin de mes con su sueldo. Por ellos, siento que no podemos decir en tv que es normal pagar $575 para no hacer cola en Disney. Ese fue el tema”, acotó.