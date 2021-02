“Para la chica más dulce de la televisión, que tengas un lindo día”, decía la nota que acompañó el ramo de rosas rojas que recibió Ethel Pozo, en la última edición de su programa matutino. Aunque se emocionó hasta las lágrimas, la hija de Gisela Valcárcel prefirió guardar en secreto la identidad de su misterioso galán.

-Te emocionaste con las flores que te mandaron...

Es un detalle bonito que me han hecho, siempre lo he dicho: hay pretendientes, pero eso lo guardo para mí.

-¿Pero con seguridad es alguien especial el que mandó las rosas?

Claro que sí, pero también hay que entender que es “San Valentín”. No me gusta estar exponiendo esta parte de mi vida, aunque sí estoy muy agradecida con esa persona.

-¿Lo de Ignacio Baladán y Pancho Rodríguez fueron bromas para el programa?

Yo entiendo que mis compañeras me quieran ver enamorada, pero lo de Pancho e Ignacio han sido bromas. Yo soy una persona súper seria y no me pongo en juegos en ese aspecto.

-Es que la pandemia también impide conocer gente como antes…

Definitivamente nuestra vida ha cambiado, pero para el amor la gente puede hacer videollamadas y escribirse. Lo real ahora es que estoy de mi casa al canal y de vuelta, y no salgo con nadie.

-¿Te molesta que se utilice el tema de tu soltería para bromear en el programa?

Sé que la gente entiende que es un juego, porque para enamorarme soy una persona bien seria. Hasta que alguien no me busque, o no me enamore, no voy a salir con nadie. Obviamente tengo las puertas del corazón abiertas para volver a enamorarme.

-Aunque hace poquito dijiste que habías decidido estar sola hace un buen tiempo...

Yo soy una persona seria en el amor, el día que me enamore obviamente voy a estar en un compromiso, mientras tanto prefiero estar sola. Cuando venga una persona y me proponga una relación en pareja, por supuesto que se dará, pero ahora no.

-¿Leí alguna vez que no te veías mucho en la conducción?

Desde que iba al set de “Risas y salsa” con mi mamá, yo quería estar en televisión. Lo que he dicho en anteriores oportunidades es que me gustar hacer lo que sé hacer: me siento capaz de conducir un programa para mujeres y mamás, y de cocina.

-Debe ser porque trabajaste mucho tiempo detrás de cámaras...

Tal vez muchos no saben de mí antes, pero he estado en la universidad, tengo un postgrado en comunicación corporativa, la televisión es mi vida y mi pasión.

-Rodrigo González soltó un rumor sobre el ingreso de Melissa Paredes a “América Hoy”, dijo que fue un acuerdo entre tu mamá y Michelle Alexander para que actúes...

No escuché eso, pero sí leí que Michelle aclaró que ese comentario sobre Melissa no era verdad. Además, yo no podría porque yo ya tengo tres trabajos: conduzco “América Hoy”, “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y tengo una gerencia en GV Producciones, y tengo mis dos niñas. Yo no podría actuar en una novela ni hablar este año. He hecho teatro los fines de semana, pero grabar una novela implica trabajar de lunes a viernes.

“Edson (Dávila) es mi hermano. Hemos forjado una gran amistad y, a partir de eso, es que nacen las bromas en el programa”, admite.

