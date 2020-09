Yaco Eskenazi estuvo presente en el programa “Estás en Todas” y contó lo que habría entre Ethel Pozo e Ignacio Baladán. Al se consultado por “Choca” Mandros, el condutor se lanzó con todo.

“Amigo yo creo que esas empanadas están cada vez más grandes. Yo creo que sí hay algo ahí”, respondió Yaco Eskenazi y luego añadió: “Yo creo que son amigos que se llevan bien, pero por el trabajo y la coyuntura no pueden concretar una cita”.

Yaco Eskenazi explicó por qué no se habría concretado un romance entre Ethel Pozo e Ignacio Baladán. “¿A dónde van a ir? No hay cines, no se puede hacer nada. Es hace que las cosas vayan en cámara recontra lenta. Pero yo creo que si son personas que se llevan bien”.

Por otro lado, Yaco Eskenazi no dudó en recomendar a Ethel Pozo ahora que se reactivar la fase 4. “Las primeras salidas tienen que ser caletas, sino no te van a captar”.

En los últimos meses Ethel Pozo e Ignacio Baladán han sido vinculados sentimentalmente.

