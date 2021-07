Sorpresa. Julián Alexander dejó con la boca abierta a Ethel Pozo en Cancún y es que le dio un anillo de compromiso y ella le dio el “Sí”, por lo que se casarían.

La hija de Gisela Valcárcel y conductora de “América Hoy” no se aguantó más y gritó la noticia a través de su cuenta de Instagram donde compartió una foto del anillo recibido por parte del productor de televisión.

“Y dijimos Si!!! 💍 💫✨😍Ahhh!!! No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita. Mi ahora novio @julian_alexandermujica se puso en complicidad con Dome y Lua y me propuso matrimonio!!!”, escribió Ethel Pozo.

Según contó la misma Ethel Pozo, el momento fue vivido junto a sus dos menores hijas, al punto que rompieron en llanto. “Las tres llorábamos de emoción, yo no lo podía creer. Creo en el Amor, siempre creí en él pero Dios sabe cuanto le pedí que llegue a mi vida un hombre que nos ame a las 3, porque desde que ellas llegaron a mi mundo son mi razón de ser y a veces les confieso, pensaba que eso era solo un sueño, pero seguía orando y soñando con algún día encontrarlo”.

“De pronto, apareció él, más lindo de lo que lo había imaginado, más amoroso de lo que pensé y sobre todo desde el día uno, cuidándonos y protegiéndonos a las tres por igual. Por eso este es un SI Acepto mío, pero también de mis hijas, te aceptamos con todo nuestro corazón Julian, gracias por hacernos tan felices todos los días desde que entraste a nuestras vidas.Te Amo”, agregó.

Tan solo en mayo, es decir hace casi tres meses, Ethel Pozo confirmaba su relación con Julián Alexander.

