Fuertes declaraciones. Ethel Pozo no se quedó callada y decidió responderle a Melissa Paredes, quien señaló que solo iría al set de “América Hoy” si es que la producción envía a las conductoras a hacer informes desde el mercado.

En ese sentido, Janet Barboza fue la primera en pronunciarse y aseguró que ella no tiene problema en cruzarse con su excompañera de trabajo. “Yo espero poder conversar con Melissa, porque cada que le ponen el micro, tiene palabras descorteses para conmigo. Yo no soy ninguna niña, soy una conductora de televisión”, comenzó diciendo.

Sin embargo, fue la hija de Gisela Valcárcel la que tajantemente comentó que a ella si no le gustaría estar presente en un mismo set de televisión junto a Melissa Paredes, debido a que su amistad se rompió completamente.

“Me cae en gracia todo esto. No vaya a ser que Melissa Paredes sea del clan de Micheille Soifer. Si tú no quieres que estemos en el set, yo feliz me voy a hacer enlaces al mercado, al zoológico, a hacer obras sociales, porque yo tampoco quisiera estar aquí en el set si es que ella viene (...) Jamás voy a ser doble cara, no le voy a sonreír a alguien que no quiero, no puedo. Simplemente no me une nada a Melissa Paredes, no soy hipócrita ”, expresó fuerte y claro la conductora de ‘América Hoy’.

