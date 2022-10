Fuerte y claro. Ethel Pozo no se quedó callada y decidió referirse a las últimas declaraciones que dio Micheille Soifer sobre el presunto “ataque” que habría sufrido por parte de los conductores de “América Hoy”.

“Me atacaron de una manera innecesaria, porque yo me preparo para cada presentación, yo no improviso. No me gustan que hagan comentarios desatinados, cuando ya saben que personas que no nos conocen, también los hacen”, fue lo que dijo la cantante hace algunos días.

Recordemos que hace algunas semanas atrás, la hija de Gisela Valcárcel se habría burlado de un vestuario que lució la popular ‘Michi’ en el programa “La Gran Estrella”. “La veía sentada como jurado y parecía esos disfraces blanco con negro de esqueleto para Halloween”, dijo la presentadora.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que Ethel Pozo sorprendió a propios y extraños al confesar que Micheille Soifer se habría comunicado con varias personas de América TV para que ya no se refieran a ella.

“No le digas así que te va a vetar. Si ella es tan diva y no le gusta que hablen de ella, mándame al mercado y me voy del set. Le dije muchas veces que sí me gustó su vestuario, pero le digo una vez que no me gustó su vestuario y llamó a todo el canal a decir que por favor que no hable... No lo dije antes, pero es cierto”, finalizó diciendo Ethel.

