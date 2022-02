Ethel Pozo sorprendió a propios y extraños al confesar que no quiere que Anthony Aranda pise el set de ‘América hoy’, tras el escándalo mediático que protagonizó junto a su actual pareja Melissa Paredes.

Estas declaraciones se dieron luego que el nuevo jale de ‘Esto es guerra, 10 años’ le enviara un saludo a Janet Barboza, pese a que en el estreno no quiso hablar para las cámaras de ‘América hoy’

“La gente es muy voluble, primero dice: ‘¿Quién es?, ¿cuál programa?’, y ahora manda un saluda para (Janet Barboza)”, manifestó fastidiada Ethel Pozo.

Por su parte, Janet Barboza señaló que no quiere que Anthony Aranda le envíe saludos, ella prefiere que el bailarín vaya al magazine. “Yo quiero que vengas al set, me gustaría preguntarle”. A este pedido se sumó Brunella Horna, quien le pidió a Melissa Paredes le permita ir.

Sin embargo, Ethel Pozo señaló estar en desacuerdo con ese pedido, pero aclaró que si el productor del magazine lo invita ella estará presente.

“Yo siempre he dicho trabajo es trabajo, yo voy a estar aquí, como se lo dije en alguna oportunidad a Christian, pero si me preguntan si quisiera (que venga), diría no, ¿para qué?... Yo seguiré firme en mi decisión, pero estaré aquí para lo que papá Armando (productor) diga. No me gustaría (que venga), públicamente lo digo”, señaló tajante la hija de Gisela Valcárcel.

