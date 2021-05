“Llegó mi amor bonito”, contó Ethel Pozo hace una semana a los televidentes de “América Hoy”, revelando así que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor. La hija de Gisela Valcárcel, ante los rumores que soltaron sus compañeros del programa, decidió admitir el buen momento sentimental por el que estaba pasando.

La noticia sorprendió y mucho más cuando se supo que el afortunado galán es Julián Alexander, hermano de la conocida productora Michelle Alexander, dueña de Del Barrio Producciones.

¿Qué es lo que te atrajó de tu nueva pareja?, le preguntamos a Ethel, a quien le cuesta hablar de su actual relación, como ha sido una constante en los últimos años.

“Lo que me gustó a primera vista, es que es un papá con hijos, y eso a mí me encantó. Lo físico queda en un segundo plano ante esto”, revela a OJO la conductora que tiene bien en claro los motivos que tuvo para contar un aspecto tan personal de su vida.

“Si comenté sobre mi relación es porque es mi experiencia de vida y la quise compartir. Cualquier mamá joven que me está mirando, quizá piense que nunca va a llegar la persona indicada y esto podría servirle como motivación. Y no me equivoqué, muchas señoras me escribieron luego y me dijeron: ‘no puedo creer que me vea reflejada en tu experiencia’. Si lo que conté sirvió para ayudar a varias mujeres , siento que valió la pena mi confesión”.

-¿Cómo hará para manejar su relación una mujer tan mediática como tú?

En principio quiero aclarar que no soy ese tipo de personas que le gusta exponer su relación, eso lo tengo clarísimo. Estoy consciente de que el público siempre va a querer más de uno, porque te ve en la televisión, en las redes sociales , pero sé lo que muestro. Yo no voy a exponer la intimidad de mis hijas, mi pareja, a mí me gusta influenciar a la gente para bien con mensajes, con cosas positivas, reflexiones sobre coyuntura, pero no con mi vida privada.

-¿Y qué piensa tu mamá Gisela de esta relación que recién estás iniciando?

Ella toda la vida ha respetado mis decisiones, las mamás siempre quieren ver a sus hijos felices, y mi madre si me ve tranquila y feliz ella lo está. Tener un amor sano que te lo da una persona equilibrada emocionalmente es lindo, eso siempre le digo a mis hijas que cuando crezcan y se enamoren, lo hagan de un compañero de vida que les sume.

-Y hablando de tus hijas. ¿Cómo han tomado ellas tu nueva relación?

Yo me preocupo muchísimo de cómo están, cómo se sienten, lo ideal es que tus hijos tomen este cambio de relación en tu vida de forma pausada, bonita, no forzada, todo está muy bien por ahora con mis niñas. Recalco siempre que ellas están por encima de todo.

-Aunque suene prematuro, ¿te proyectas a algo formal con Julián?

Yo he tenido dos o tres relaciones en mi vida muy largas y soy una persona que siempre he tomado las cosas en serio. Como te lo repito, mi prioridad siempre van a ser mis hijas y su estabilidad emocional, entonces, cualquier compromiso tiene que ser bien pensado. No voy a negar que uno siempre quiere formar una familia a futuro y poder tener un compromiso con una persona, pero todo será pasito a paso. Recién estamos empezando, no hay razón para apresurarse.

VIDEO RECOMENDADO

Fabio Agostini llega con Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Macarena Vélez como refuerzos en su presentación

Fabio Agostini llega con Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Macarena Vélez como refuerzos en su presentación

TE PUEDE INTERESAR