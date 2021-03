¡Fuerte y claro! Ethel Pozo se refirió a las innumerables críticas que viene recibiendo por parte de Magaly Medina. Y es que la conductora de “América Hoy” afirma que no le afecta en nada dichos comentarios.

“Me encanta. Nunca he visto cuando me critican porque yo trabajo 12 horas al día, a mí me encanta que hable de mí, eso te hace ganar seguidores y estar en boca de todos”, comenzó diciendo.

“Sientes que lo que haces de alguna manera, sea para la crítica o el halago, significa algo. Me gusta pasar en la vida de las personas con algo. Bienvenidas las críticas, me encanta que en todos los países haya críticos de televisión”, agregó.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel dijo sentirse orgullosa cuando mencionan que está en la televisión gracias a ella.

“Yo no soy de las personas que esperan que los comentarios sean bonitos (...) Soy la hija de Gisela, cuando me dicen eso también me alegro porque en este país desde chiquita se dice que uno está en un puesto por un padrino o por un hombre. A mí que me digan que es por mi mamá me honra, me gusta”, finalizó diciendo a El Popular.

TE PUEDE INTERESAR