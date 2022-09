Tras celebrar su despedida de soltera rodeada de sus amigas, Ethel Pozo confirmó que sí tendrá luna de miel luego de su matrimonio con Julián Alexander. La noticia sorprendió debido a que, en un primer momento, la pareja no tenía planeado irse de vacaciones.

En recientes declaraciones al programa América Espectáculos, Ethel Pozo reveló que disfrutará de su luna de miel con su futuro esposo en una playa del Caribe.

“Nos vamos a ir a Curazao, nos vamos a ir de luna de miel. Nos vamos para allá (porque) encontramos Julián y yo un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con ‘Dome’ de 15 años, luego me fui por el vestido y tu sabes que ‘Papá Armando’ como es y no hay vacaciones”, señaló la conductora de TV.

Por otro lado, Ethel Pozo también aclaró las dudas en torno a su próximo matrimonio y aseguró que ella y su pareja se encargarán de pagar todo; sin embargo, no esperan despilfarrar su dinero en una celebración de cinco horas.

Ethel Pozo sobre su boda

Cabe señalar que falta menos de una semana para el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander. Ellos se casarán el próximo sábado 10 de septiembre en una ceremonia privada a la que asistirán familiares y amigos cercanos de la pareja.

