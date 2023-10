Este domingo, ”Mi mamá cocina mejor que la tuya” se despide de las pantallas tras seis años de proponer un formato novedoso, que a opinión de sus conductores, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, termina en su mejor momento. “Nos despedimos en el primer lugar, nos despedimos diciéndoles que ya no entran más auspicios es una hora de programa y por eso nos sentimos muy agradecidos. Yo me vengo despidiendo desde el 2021, 2022 y a la tercera va la vencida, es un gran adiós porque hasta el último programa contamos con la preferencia del público y de los anunciantes”, dice Pozo, cuya opinión es similar a la de Yaco Eskenazi.

“Es curioso lo que pasa con el programa, normalmente le dan hasta que el pobre espacio ya no puede respirar más, en nuestro caso no ha sido así, o nos estamos yendo arriba con una parrilla de clientes en lista de espera, pero bueno, ha llegado el momento de cerrar un ciclo, creo que le entregamos todo lo mejor a “Mi mamá cocina” y es momento de buscar nuevos formatos, nuevas propuestas para entretener”, refiere Eskenazi.

Cuando se lanzó “Mi mamá cocina..”, los programas de competencia con contenido culinario en la pantalla local no existían, y hoy están en toda moda, ¿qué opinan Pozo y Eskenazi al respecto? “Arriesgamos, creo que se corrió un riesgo con la cocina porque no se sabía cómo iba a ir el formato, hace rato que no se hacía ninguno, digamos, no había uno que funcione y GV tomó el riesgo en América y felizmente funcionó. La verdad que yo recuerde, en nuestro horario hemos sido cien por ciento líderes en estos seis años y también una gran mayoría de los domingos hemos sido líderes del día, y eso es para agradecer”, reflexiona Yaco.

“Siempre lo dije cuando apareció El Gran Chef, y ese formato lo trajo Susana Umbert, lo creó con Ricky Rodríguez, y ella es mi comadre, es la madrina de mi hija, así que sus éxitos son nuestros éxitos, siempre se los deseo, son mis amigos. Todos los que han ganado en el programa son mis amigos, el éxito de programas en general, de música, de cocina, de todos los que se están haciendo, es nuestro éxito. Mientras más televisores se enciendan para ver producciones nacionales, todos vamos a estar contentos”, dice Pozo.

Conductores están a la espera de nuevas propuestas televisivas.

En tu caso, Ethel, “Mi mamá cocina...” fue también tu debut en la conducción. Sí, claro, fue fuerte, fue salir de mi zona de confort, y mostrarme. Yo desde chiquita he querido ser actriz y además me gustaba el hecho de interpretar a una persona, y veía muy, muy lejano, ser una conductora, porque veía que tenías que hablar de tu vida privada, tenías que mostrar quién eras y eso no me gustaba.

Y te iban a comparar con tu mamá además.... No, nunca me hice rollos por eso, simplemente pensaba, yo siempre he sido tan distinta a mi mami. Desde que entré a “Mi mamá cocina mejor que la tuya” , dije, me voy a peinar así sencillita, no peinados, no vestidos de Norka, no tenía miedo a eso, pero si tenía miedo al exponerme y tener que hablar de mi vida y cosas así. Yo veo esto como muy sagrado, sé que me contratan para entretener a las personas, y creo haberlo logrado.

Ethel, queda el horario, ¿te gustaría volver con otro formato? No tengo la menor idea de qué se vaya a dar, yo nunca digo que no al trabajo, el cielo es el límite, el trabajo dignifica. Yo cuando entré a Maricucha ya diciéndole que si a América Hoy, ya diciéndole que sí a “Mi mamá cocina…”, fue un sueño, así que lo atrapé con fuerza. Yo no tengo nada que ver con GV, yo trabajo para América, entonces yo no sé si GV vaya a poner otra cosa allí, si me vaya a contratar, yo no tengo injerencia en eso.

¿Yaco, tu futuro en la televisión lo tienes claro?

Ahorita estoy como sin saber bien qué es lo que va a pasar a fin de año, esta es una etapa en la que hay que pensar, esperar, hay que ver qué se viene. Por ahora, hasta diciembre, yo soy parte de América y hay que ver qué se viene para el próximo año. Ahorita no me he puesto a pensar, estoy disfrutando el momento, estoy disfrutando que termino una etapa linda y agradecido de tener salud, y que este año se esté terminando con salud para la familia.