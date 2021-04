Eva Bracamonte se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras compartir con sus seguidores la feliz noticia que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé, la cual será una niña y tendrá el nombre de Franca.

La escritora mencionó que compartirá con todos sus fanáticos el proceso de su embarazo mediante sus redes sociales, así como lo viene haciendo hace algunos días.

“Aunque parece que me acabo de despertar, estoy despierta desde las 6 de la mañana. Ayer me desperté a las 5, eso pasa. O sea todo el mundo dice que cuando estas embarazada duermes buenazo, yo no, no puedo dormir, o me duermo súper temprano y me despierto súper temprano”, comenzó diciendo.

Asimismo, la escritora se refirió a los rumores sobre que algunas embarazadas pierden la dentadura durante la gestación. “En el embarazo a algunas mujeres se les caen los dientes, no a todas pero suele pasar, así que mejor una chequeadita... Mi peor pesadilla”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR