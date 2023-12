Es un día histórico para los concursos de belleza, Eve Gilles, una joven de 20 años, se convirtió en la nueva Miss Francia 2024, generando un revuelo significativo en las redes sociales. La elección de Gilles marcó un hito al ser la primera reina coronada en los 100 años de historia del certamen con un distintivo cabello corto, desafiando las convenciones de belleza establecidas.

El evento, que tuvo lugar en la ciudad francesa de Dijón el pasado 19 de diciembre, atrajo a más de 5000 aficionados que disfrutaron de un reñido certamen que sin duda pasará a la historia con la victoria de Eve Gilles.

En su discurso, Eve explicó la elección de su estilo poco convencional. “ Estamos acostumbrados a ver a bellas Misses con el pelo largo, pero yo elegí un look andrógino con el pelo corto (...) Cada mujer es diferente, todas somos únicas. Nadie puede decirnos quiénes debemos ser ”, expresó la ahora Miss Francia.

Eve Gilles fue duramente criticada tras ganar el Miss Francia

A pesar de su impactante victoria, Eve Gilles no escapó de las críticas posteriores al concurso, especialmente hacia su elección de cabello corto. Ante esto, la actual Miss Francia 2024 no dudo es responder las críticas sobre su apariencia.

“ Que la gente me critique por mi pelo no me molesta, porque puedo cambiarlo. Yo elegí este pelo, pero no elegí mi cuerpo, ni mi metabolismo. No entiendo cómo alguien puede criticar a una persona por algo que no puede cambiar ”, aseguró al diario francés Le Parisien.

A pesar de su corta edad, la nueva Miss Francia ha demostrado una notable madurez al enfrentar las críticas y defender su autenticidad. Originaria de Dunkerque, Francia, Eve Gilles estudia matemáticas y estadísticas en la Universidad de Lille, destacándose no solo por su belleza única, sino también por su inteligencia.