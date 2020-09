A través de su cuenta de Facebook, Evelyn Vela no pudo ocultar por el buen momento sentimental que atraviesa al lado de su nueva pareja, el barbero Valery Burga, con quien dice haber encontrado a su complemento. La bailarina sostuvo que Dios se lo puso en su camino, pero antes tuvo que llorar mucho para poder conocerlo.

“Algunas personas tenemos que pasar por muchas cosas en la vida, botar muchas lágrimas dé repente, pero los tiempos de Dios son maravillosos. Sé que muchas veces me dejaste llorar porque tú veías cosas que yo no las podía ver y era lógico que no cumplían con tus expectativas. Ahora llego el día de darte gracias mi Dios, que tengo a mi lado un hombre de verdad de esos que no necesitan andar conquistando a un montón de mujeres para poder disfrazar su baja autoestima”, escribió la bailarina en su red social.

“Él sabe que los verdaderos hombres hacen que su mujer sea su amiga, cómplice, compañera de vida, su amante y su reina. Por eso te amare por el resto de nuestras vidas”, añadió.