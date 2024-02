Valery Burga, expareja de Evelyn Vela, confesó que no puede divorciarse de la amiga de Melissa Klug en Perú porque ella se niega a firmarle los papeles del divorcio.

“Ella dice que se quiere divorciar. Yo me divorcié de ella legamente acá en los Estados Unidos, pero mi divorcio solo es válido aquí en América, en Perú no es válido”, expresó el cubano.

En ese sentido, Burga reveló que le dio un poder a su hermano, que vive en Perú, para tramitar su divorcio en el país. “ Hicimos los trámites, gasté dinero aquí, gasté dinero en Perú y el año pasado se le está tratando de entregar los papeles a la señora y la señora no quiere firmarlos, es una situación bien incómoda ”, agregó.

Por su lado, Evelyn Vela dice que no le dará el divorcio a su expareja hasta que le devuelva sus joyas. “ Yo quedé con su hermano Bruno que apenas esté el divorcio, él me mandaba mi aro de matrimonio que lo pagué yo, él tiene mi pulsera de oro y tiene también mi cadena de oro que la usa ”, sostuvo la influencer.

“ Es que es mi plata, mira mi boleta, yo he pagado con mi plata, yo trabajo para eso. Si él dice que trabaja, que se las compre ”, añadió.

Además, Valery Burga niega tener las joyas de la ‘Reina del Sur’. “Yo soy el hombre más práctico del mundo, no me gusta viajar con bultos, ella me puso en la maleta unos patines viejos, me está pidiendo un anillo de matrimonio, lo tiene ella, yo no se lo he pedido, me costó 20 mil dólares, tengo testigos, era un anillo de diamantes, un anillo fino. Ella me pide un aro de compromiso que yo no tengo, yo me deshice de ese aro cuando me separé de ella ”, manifestó.

