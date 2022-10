Se aprovecharon de su imagen. Según el exchico reality Diego Zurek, confirmó que fue parte de los que vendieron las entradas falsas, pero él negó conocer de la estafa y él sería otra de las víctimas.

“Todo comenzó vía Instagram, ella me escribe y me dice que trabajaba con un influencer y que tenía un contacto en Teleticket y me hizo firmar un contrato”, fue así como Diego Zurek contó la forma en la que la joven estafadora lo hizo parte de su red, aprovechándose de la imagen de otro personajes conocido y hasta con un contrato de por medio.

El ‘Exguerrero’ aceptó su error al confiar de más y afirmó que está devolviendo el dinero de las entradas bambas que vendió sin saber: “Ahora me pueden ver como un posible estafador, la he caga... Por intentar ganar un poco de plata fácil”, añadió arrepentido.

