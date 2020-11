La excuñada de Yahaira, Olenka Mejía, estuvo como invitada en el programa “Amor y Fuego”, donde confesó que Jorge Plasencia la habría agredido físicamente cuando mantenían una relación sentimental.

“Jorge me golpeó, me tiró una patada en su casa, su mamá lo vio (...) Otra fue el año pasado en diciembre, me empuja de mi departamento delante de mi hijo, por eso tengo el moretón en mi brazo”, comenzó contando.

“No lo denuncié porque después de que me caí en el sillón, me dio una taticardia y me llevaron a la clínica (...) Ellos no son considerados con mi hijo, entonces yo tampoco voy a hacer considerada con ellos”, agregó Olenka.

Por otra parte, la modelo confesó que el popular ‘Yorch’ no cumple con la pensión de alimentos y que incluso en el mes de octubre solo le depositó S/ 175 soles.

“Esa familia es una porquería es lo peor que me pasó (...) Él y yo quedamos entre 1500 y 1700 soles mensuales. Antes si me daba, pero desde el año pasado me ha dejado de dar esa cantidad. En el mes de octubre me ha depositado 175 soles”, señaló.

