Olenka Mejía, la expareja del hermano de Yahaira, Jorge Plasencia, estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde reveló cómo es la tormentosa relación que lleva con la familia de la salsera.

Y es que la modelo asegura que la madre de la cantante, Gloria Quintanilla, le debe una fuerte cantidad de dinero de unas juntas acumuladas.

“Ellos todo mezclan, porque yo le pido a Jorge, y sale su mamá, su hermana, su abuelo, todos. Su mamá me debe plata de las juntas que hacíamos. Yo le he escrito a Jorge y a su mamá para que me devuelvan mi plata. Su mamá me bloqueo de todos lados, no piensa pagarme”, expresó indignada.

En el informe que presentó el programa de Willax TV, se puede escuchar un audio donde la mamá de Yahaira Plasencia le promete a Olenka pagarle de a pocos.

“Déjame ver mamacita linda. Hoy recién estoy comenzando a entregar las juntas y aunque sea en poco te voy a entregar, no te preocupes. Tú sabes que yo no me quedaría con un centavo que no sea mío”, señaló.

