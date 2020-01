ExMiss Universo, Dayanara Torres, reveló tener cáncer en la piel (VIDEO)

La jueza de "Mira Quién Baila All Stars" y ExMiss Universo 1993, Dayanara Torres dio una mala noticia la noche de este lunes. Reveló padecer cáncer a la piel.

Con la voz entrecortada, Dayanara Torres contó que dio positivo a una biopsia que le realizaron a un lunar que le removieron.

“Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma por un área y un lunar que apareció y no le presté atención”, dijo Dayanara Torres.

También contó que fue su prometido quien le suplicó que vaya al doctor.“Ahora esperando noticias de qué tratamiento voy a recibir. Pero ya removieron gran parte, de la parte de atrás de mi rodilla y otras parte donde ya se había corrido”, añadió.

“Quiero decir que estoy bien, estoy fuerte y mis hijos están bien aunque con mucho, mucho miedo, pero saben que tienen una madre guerrera que no se rinde, que me levantó de todas las que me ponen de frente, me levanto más fuerte que nunca”, fue como finalizó Dayanara Torres.

La exMiss Universo pidió no olvidarnos de nosotros y de cuidarnos.













Soy #Guerrera As mothers we are always taking care of everyone around us... our kids, family, friends & often we forget to take care of ourselves.